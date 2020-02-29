Додо назвав фактор, який допоможе Шахтарю пройти Вольфсбург у Лізі Європи

Бразильський захисник донецького Шахтаря поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

"Вірю, що з Вольфсбургом буде чудова гра. Для нас добре, що все вирішиться у другому матчі, який ми проведемо в Харкові, з нашими вболівальниками.

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Нас чекає протистояння з чудовою німецькою командою, але ми зробимо все можливе, щоб пройти далі", – цитує Додо офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга "гірники" проведуть на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

До слова, від сьогодні стартував перший етап продажу квитків на домашній поєдинок "помаранчево-чорних" проти "вовків".

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