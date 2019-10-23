Додо: Шахтар дуже хотів перемогти у матчі Ліги чемпіонів

Захисник Шахтаря Додо поділився емоціями після поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2).

"Радий, що забив, але, на жаль, ми не перемогли. Працювали весь тиждень саме для того, щоб заробити ці три очки у домашньому матчі. Дуже хотіли перемогти, однак, зіграли унічию. В будь-якому випадку у нас є чотири очки, і нам дуже важливо перемогти у наступному турі в Хорватії, щоб вирватися вперед.

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Чи відчував я сьогодні довіру від Луїша Каштру? Так, я багато працював, щоб завоювати довіру наставника і тренерського штабу. Вони дуже підтримують мене, а я радий, що зміг допомогти команді. Сподіваюся і далі приносити користь Шахтарю", – цитує Додо офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар у Харкові не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2). Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Друге у турнірній таблиці Динамо З (4), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

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