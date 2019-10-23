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Додо: Шахтар дуже хотів перемогти у матчі Ліги чемпіонів

10:28 94 Читать на русском
Додо: Шахтар дуже хотів перемогти у матчі Ліги чемпіонів
Додо / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Додо поділився емоціями після поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2).

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Радий, що забив, але, на жаль, ми не перемогли. Працювали весь тиждень саме для того, щоб заробити ці три очки у домашньому матчі. Дуже хотіли перемогти, однак, зіграли унічию. В будь-якому випадку у нас є чотири очки, і нам дуже важливо перемогти у наступному турі в Хорватії, щоб вирватися вперед.

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Чи відчував я сьогодні довіру від Луїша Каштру? Так, я багато працював, щоб завоювати довіру наставника і тренерського штабу. Вони дуже підтримують мене, а я радий, що зміг допомогти команді. Сподіваюся і далі приносити користь Шахтарю", – цитує Додо офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар у Харкові не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2). Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Друге у турнірній таблиці Динамо З (4), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

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