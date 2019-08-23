"Додаткової ноги немає, волосся на місці", – Дуелунд розповів про поїздку в Чорнобиль

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд поділився враженнями від нещодавного візиту до Чорнобиля. Легіонер киян явно не залишився байдужим.

Нагадаємо, нещодавно Міккел Дуелунд в компанії ще одного динамівця – Карлоса Де Пени – відвідав Чорнобиль та виклав відповідне фото в Instagram, після чого став жертвою тролінгу Дениса Бойка.

"Вирішив поїхати в Чорнобиль після перегляду серіалу. Але я знав про Чорнобиль і до цього. Завжди хотів туди поїхати, подивитися, що там. Я був вражений, що багато речей не змінилися. Не можу сказати, що мені було страшно – був день, світило сонце. У нас був певний прилад, який вимірював радіацію і допомагав нам бути в безпеці.

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Ідея виникла у мене, Франа Соля і Карлоса Де Пени. Фран не зміг поїхати, а Карлос погодився. Звичайно, все виглядало покинутим. Бути так близько до реактора – це щось. У Чорнобилі все незвичайне. Ти бачиш залишені журнали, газети, ляльки з дитячого садка. Реально відчуваєш, що в один день всі покинули це місце і ніколи не повернуться.

Бойко жартував, чи не з'явилися у мене хвіст чи ще одна нога. Але це був лише жарт. Не знаю, скільки взагалі футболістів відвідували Чорнобиль. Можливо, Денис відвідував це місце.

Все добре, додаткової ноги немає, волосся на місці. Я все прекрасно бачу, так що все чудово", – розповів Дуелунд в ефірі Lo Liga.

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