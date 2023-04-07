Легкий режим роботи з’явився у нативних додатках FAVBET під Android та iOS після нещодавнього оновлення. Завдяки йому користувачі можуть продовжувати грати в додатках навіть за відсутності стабільного Інтернет-зв’язку.

В компанії розповіли, що новий режим дозволить користуватись додатками навіть з мінімальним рівнем зв'язку в умовах стабілізаційних відключень.

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"Ми переглянули споживання трафіку, вимкнули все, що було неважливим для гри, оптимізували роботу додатка, зменшили кількість автозавантажень. Тобто залишили тільки те, що потрібно для того, щоб продовжувати користуватись додатком та отримувати задоволення від гри", – розповідають у компанії.

Lite-режим можна увімкнути в налаштуваннях профілю користувача. Після активації легкого режиму додаток не буде автоматично завантажувати рекламні зображення та обкладинки ігор, а також скоротить кількість оновлень, щоб зменшити обсяг трафіку. Функціонал додатків при цьому залишатиметься незмінним. Для додаткової економії заряду користувачі також можуть перемикатись на темну тему.

У компанії зазначають, що продовжують працювати над поліпшенням додатків та оптимізацією легкого режиму для ще більшої зручності та комфорту користувачів.

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