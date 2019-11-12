"Доброго дня, дядьку Сергію!" – Рух шедевральним промо-роликом потролив очільника Металіста 1925

Львівський Рух вкотре оригінально запрошує вболівальників на черговий матч Першої ліги.

У 18-му турі Рух прийме харківський Металіст 1925. Львів'яни випустили проморолик, в якому пожартували над засновником харківського клубу Сергієм Стороженком. Раніше функціонер заявляв, що Рух знехтував усіма нормами регламенту та моралі і переманив до свого складу Олега Синицю та Івана Калюжного.

Рух оштрафували через відмову грати офіційними м'ячами

Нагадаємо, матч Рух – Металіст 1925 відбудеться у п'ятницю, 15-го листопада, у Львові. Початок матчу – о 14:30. Наразі львівська команда посідає в турнірній таблиці Першої ліги четверте місце, харків'яни – на другому.

Григорій Козловський: Мені комфортно в своєму маленькому болоті