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"Доброго дня, дядьку Сергію!" – Рух шедевральним промо-роликом потролив очільника Металіста 1925

16:15 165 Читать на русском
"Доброго дня, дядьку Сергію!" – Рух шедевральним промо-роликом потролив очільника Металіста 1925
Емоції гравців Руха / ФК Рух

Львівський Рух вкотре оригінально запрошує вболівальників на черговий матч Першої ліги.

У 18-му турі Рух прийме харківський Металіст 1925. Львів'яни випустили проморолик, в якому пожартували над засновником харківського клубу Сергієм Стороженком. Раніше функціонер заявляв, що Рух знехтував усіма нормами регламенту та моралі і переманив до свого складу Олега Синицю та Івана Калюжного.

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Нагадаємо, матч Рух – Металіст 1925 відбудеться у п'ятницю, 15-го листопада, у Львові. Початок матчу – о 14:30. Наразі львівська команда посідає в турнірній таблиці Першої ліги четверте місце, харків'яни – на другому.

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Теги
футбольні курйози Відеоновини Сергій Стороженко Рух Рух Металіст 1925 Металіст 1925 Іван Калюжний Іван Калюжний Перша ліга Олег Синиця Олег Синиця
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