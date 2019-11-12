"Доброго дня, дядьку Сергію!" – Рух шедевральним промо-роликом потролив очільника Металіста 1925

Україна — 16:40 42
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Шахтар – Динамо: поліція відкрила кримінальне провадження за расистські вигуки фанатів киян
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"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клубУкраїна — 16:02 1108
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"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальнийІнтерв’ю — 15:00 5190
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Зозуля отримав нагороду найкращому гравцю Альбасете у жовтніІспанія — 14:04 598
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Наші за кордоном: досягнення Есеоли, Мілевський наближає Динамо Брест до чемпіонства, Яковенко не зупиняєтьсяСвіт — 11:50 2882