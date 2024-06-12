"У фізичному плані почуваю себе добре, я пропустив лише два дні. Ми готувалися до першого матчу на Євро – з Румунією, намагалися виконувати тактичну установку тренера як в обороні, так і в атаці, правильно вибирати позиції. Добре, що я мав трохи роботи, адже це тримає в тонусі, додає впевненості. Підходимо до Євро, у нас залишилося декілька днів на підготовку.

Лунін отримав комплімент від зірки збірної Іспанії – він віддав би Андрію Трофей Самори

У Молдові стадіон класний, компактний. Подобається, що трибуни поруч із полем. Досить атмосферно, повний стадіон. Гарне поле, грати – одне задоволення. Молдова нас дуже гостинно прийняла, це дуже приємно, нам побажали успіхів на Євро. Дуже дякую за це", – цитує Луніна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що збірна України завершила підготовку до Євро-2024 і вже 17 червня зіграє перший матч проти Румунії.

Україна розгромила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024, але втратила Миколенка