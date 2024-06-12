"Добре, що у мене було трохи роботи": Лунін – про 4:0 перед Євро і прийом від молдован
Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від товариського матчу проти збірної Молдови (4:0).
"У фізичному плані почуваю себе добре, я пропустив лише два дні. Ми готувалися до першого матчу на Євро – з Румунією, намагалися виконувати тактичну установку тренера як в обороні, так і в атаці, правильно вибирати позиції. Добре, що я мав трохи роботи, адже це тримає в тонусі, додає впевненості. Підходимо до Євро, у нас залишилося декілька днів на підготовку.
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У Молдові стадіон класний, компактний. Подобається, що трибуни поруч із полем. Досить атмосферно, повний стадіон. Гарне поле, грати – одне задоволення. Молдова нас дуже гостинно прийняла, це дуже приємно, нам побажали успіхів на Євро. Дуже дякую за це", – цитує Луніна прес-служба УАФ.
Нагадаємо, що збірна України завершила підготовку до Євро-2024 і вже 17 червня зіграє перший матч проти Румунії.
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