"Насправді ніякого мандражу немає. Ми всі розуміємо, яка це збірна. Це чемпіони світу. Додаткової мотивації ми не потребуємо.

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Граючи з таким суперником, вийдемо з повною концентрацією і мотивацією. Той рахунок не зовсім відображав гру. Дивився матч по телевізору. Якщо брати 15-20 хвилин другого тайму, то наша збірна грала навіть трохи краще за Францію. А те, що був такий рахунок... Добре, що це сталося у товариському матчі. Зараз гра буде офіційною. Думаю і картина буде зовсім іншою.

У збірній всі скучили один за одним. Треба якомога швидше згадувати ті зв'язки, які у нас були у відборі на Євро-2020. Нам потрібно якомога краще підготуватися до чемпіонату Європи. Часу на розкачку немає. Навіть не вистачає часу підготуватися до ігор. Всі хлопці це розуміють. Головне, щоб не було травм. Бажаю Степаненкові швидше повернутися на поле, тому що ми потребуємо у всіх гравців", – сказав Зінченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна України зіграє з французами вже завтра, 24 березня, у Парижі. Перший поєдинок відбору до ЧС-2022 стартує о 21:45.

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