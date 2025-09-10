Колишній наставник Карпат, Чорноморця, ЛНЗ та інших українських клубів Олег Дулуб оцінив перспективи збірної України після невдалого старту у кваліфікації до ЧС-2026.

– По-перше, негативний результат, як на мене. Я заради інтересу порівняв стартові склади на предмет трансферної вартості, як зазвичай це роблю. В Азербайджану 8.4 млн євро, а в України – 179.2 млн євро. Тобто це у понад 20 разів більше. І розумієш, що за якістю гравців Україна переважала азербайджанців.

Заховайло оцінив скасований пенальті на Ванаті: "Якщо футболіст скидає руки вгору – 100% малює"

Щодо плюс-мінус позитивного – то добре, що ми зараз не грали з Ісландією. Я вчора дивився їхній матч з Францією. Якби ми грали з ними, а не з Азербайджаном, то Україна мала б дуже малі шанси виграти. Ісландія зараз у хорошому стані, дуже агресивна та компактна команда. Але за місяць може статися все, що завгодно.

Але добре, що Ісландія не виграла у французів, скасували цей гол на 89-й хвилині. Це зіграло на користь України. Тому зараз шанси невеликі, щоб потрапити напряму, і непогані – щоб у випадку двох перемог над ісландцями потрапити у перехідні матчі.

– Як думаєте, чи здатен Ребров ще виправити ситуацію? Чи тут не обійдеться без зміни тренера чи кардинальних рішень по складу?

– Питання зрозуміле, але стосовно мене некоректне. Як я сказав, нічого не втрачено. Є непогані шанси на стикові матчі, якщо через місяць в очному протистоянні Україна виграє в Ісландії. Як підготовиться тренерський штаб – це залежатиме виключно від них, – розповів Олег Дулуб в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що третій матч в рамках відбору до ЧС-2026 Україна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?