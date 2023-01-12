Головний тренер Реала Карло Анчелотті стримано прокоментував перемогу над Валенсією і вихід у фінал Суперкубка Іспанії.

"Складна гра, навіть вимучена. Такі матчі ніколи не бувають легкими, але зрештою ми йдемо далі. Суперник показав хорошу організацію. Головне для нас – перемога і вихід у фінал.

Реал – Валенсія – 1:1 (4:3) – відео голів та огляд півфіналу Суперкубка Іспанії

Ключ до успішної серії пенальті? Досвід, бити повинні найдосвідченіші гравці. Троє найдосвідченіших стріляли першими. Це наші найкрутіші пенальтисти – Бензема, Кроос, Модріч. Потім Асенсіо, у якого чудовий удар. А останнім мав бити Вінісіус. Добре, що до нього не дійшло..." – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, сьогодні о 21:00 зійдуться Бетіс і Барселона, які визначать фінального суперника для Реала.

Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, перегравши Валенсію у серії пенальті – Куртуа дав майстер-клас для Луніна