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"Добре, що арбітр зарахував гол Дієго Армандо Яремчука", – Вацко прокоментував скандальний гол українського нападника

10:33 603 Читать на русском
"Добре, що арбітр зарахував гол Дієго Армандо Яремчука", – Вацко прокоментував скандальний гол українського нападника
Роман Яремчук / фото: Д. Руденко

Відомий коментатор Віктор Вацко поділився враженнями від товариського матчу України проти Нігерії.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м‘яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде", – написав Вацко у своєму твіттері.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що Яремчук врятував нічию для українців, забивши другий гол у матчі. Цікаво, що м'яч залетів у сітку воріт від руки нападника.

Нагадаємо, збірні України та Нігерії розписали результативну нічию в товариському матчі (2:2).

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blog_ava
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02:56
14200
Теги
Україна Україна Нігерія Нігерія Віктор Вацко Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Україна - Нігерія
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