"Добре, що арбітр зарахував гол Дієго Армандо Яремчука", – Вацко прокоментував скандальний гол українського нападника

Відомий коментатор Віктор Вацко поділився враженнями від товариського матчу України проти Нігерії.

"Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м‘яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде", – написав Вацко у своєму твіттері.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що Яремчук врятував нічию для українців, забивши другий гол у матчі. Цікаво, що м'яч залетів у сітку воріт від руки нападника.

Нагадаємо, збірні України та Нігерії розписали результативну нічию в товариському матчі (2:2).

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