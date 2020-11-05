"Ніби потрапив у казку. Вийти на такий стадіон в такому матчі – мрія будь-якого футболіста.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Коли взяли м'яч під контроль і почали створювати моменти, добре діяв на лінії їхній воротар. Мессі класно пробив пенальті. Він один з найкращих у цьому компоненті.

Аналізували, хто і куди може у Барселоні бити пенальті, а те що вгадав – така справа. Тиску жодного не було. Ми не хвилювалися. З такими суперниками приємно грати. Добре підготуємося до Шахтаря", – сказав Нещерет у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Барселона на власному полі у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів не без проблем здолала Динамо 2:1 і, набравши 9 очок, лідирує у турнірній таблиці групи Н. Динамо з 1 пунктом йде третім.

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