"Ми провели дуже хороший збір. Спочатку в Києві, а потім в Австрії. На мій погляд, ми підготувалися на всі 100%. Однак наша проблема в тому, що у нас ще не було офіційних матчів, тому будемо робити те ж, що робили на зборах. У фізичному і тактичному планах, думаю, ми значно додали і стали набагато кращими, ніж минулого року.

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Думаю, в Австрії ми провели хороший збір, в тому числі у фізичному плані, тому зможемо протягом усіх 90 хвилин підтримувати темп, який вимагатиме головний тренер. Він дасть установку на гру і розповість, як ми будемо діяти в матчі.

Чи дивилися ми матчі Хамрун Спартанс? Тренерський штаб надав нам повну інформацію. Ми теж розбирали їхній матч, також перед грою на теоретичному занятті наставники детально розкажуть, як ми будемо діяти в обороні та атаці. Знаємо, що наш суперник дуже добре захищається і вибігає в контратаки. Будемо намагатися під час матчу якомога менше дозволяти йому це робити", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перша гра запланована вже на вівторок, 22 липня, а матч-відповідь відбудеться за тиждень.

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