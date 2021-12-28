"Насправді, це неймовірні емоції. Тому що з Барселоною був мій перший матч в Лізі чемпіонів в основному складі. І це складно передати словами, я був щасливий. Це була моя мрія – зіграти в Лізі чемпіонів. Тим більше, на такому стадіоні проти такого іменитого суперника.

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Спочатку я, напевно, не міг повірити своїм очам, що граю проти Мессі. До цього проти нього грав тільки на Play Station. Було дуже важливо зіграти проти Барселони, і щоб Мессі брав участь у цьому матчі. Перші десять хвилин було важко впоратися з емоціями, трохи нервував, але вже після кількох вдалих дій стало простіше – почувався впевненіше.

Новорічні дива? Вірю. Щодо участі в Лізі чемпіонів точно загадував. Можна сказати, що вона збулася. Потрібно мріяти і йти до цієї мрії. Не просто сидіти на дивані і мріяти, а вставати і працювати. І тоді все вийде", – сказав Андрієвський у коментарі YouTube-каналу Руслана Свіріна.

Нагадаємо, у вищезгаданому поєдинку Динамо на виїзді поступилось Барселоні з рахунком 1:2, а Андрієвський провів на полі увесь матч.

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