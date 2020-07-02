"Карпати йшли до цього протягом двадцяти років": Маркевич прокоментував ситуацію з львівським клубом

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич поділився думками щодо можливого зникнення "зелено-білих" з футбольної мапи України.

"До цього Карпати йшли впевненою ходою протягом двадцяти років. Таке враження, що все це зробили спеціально – щоб не було у Львові футболу. Мені здається, що подібне сталося в результаті якихось незрозумілих ходів.

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Про таке важко думати і говорити, адже для мене це історія. Як би не було прикро, але все йде до того, що команди Карпати більше не буде. Можливо, буде з якоюсь іншою назвою. Дуже шкода, адже я виріс на львівських Карпатах. Мені було дванадцять років, коли я вперше пішов на футбол на новостворену команду. І з цього часу не пропускав жодної гри. Вже потім я був гравцем дубля. Це сталося тоді, коли у Львові була по-справжньому "атомна" команда – наступного року після виграшу Карпатами Кубка СРСР, у 1970-му.

Протягом двох років тренувався поруч з легендарними футболістами того складу, і це була велика честь. А пізніше ще й став головним тренером Карпат, відпрацювавши на цій посаді в цілому сім років. На те, що відбувається зараз з командою, мені, карпатівцю до мозку кісток, боляче дивитися. На жаль, все дуже сумно. Не виключаю, що Карпати чекає щось на кшталт СК Дніпро-1 або Металіста 1925. Можливо, команда почне свій шлях з аматорського футболу або з Другої ліги. От і все", – сказав Маркевич у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Сьогодні з'явилась інформація, що "леви" не поїдуть і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

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