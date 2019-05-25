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До церкви варто сходити суперникам – відео емоцій Кополовця після виходу в Першу лігу

25 травня 22:10 1782 Читать на русском
До церкви варто сходити суперникам – відео емоцій Кополовця після виходу в Першу лігу
Михайло Кополовець / Фото ФК Минай

Один з головних "шоуменів" українського футболу Михайло Кополовець навіть не думав стримуватися після перемоги над Нивою.

Хавбек гучно святкував вихід своєї команди у Першу лігу.

Кополовець очолив гурт з гравців, персоналу і вболівальників закарпатського клубу. Колишній хавбек Карпат кричав що є сили і обіймався з кожним, хто траплявся на його шляху.

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Нагадаємо, Минай став переможцем у драматичній розв'язці Другої ліги і зміг вирвати підвищення у класі.

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Відеоновини Михайло Кополовець Михайло Кополовець Друга ліга
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