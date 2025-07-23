"Мене, чесно, вже реально до тремтіння за*бали ці уявлення про жінок з дітьми. Ці гнилі стереотипи, що живуть у суспільстві, передаються з уст в уста, як пліснява – нібито, якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично "в пошуках чоловіка", "потребує когось" або "не впорається одна".

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Ну так, на секундочку: ми вже впоралися. Ми вже витягли себе з дна – ночами без сну, вдень без права на слабкість. І ми не просто справляємось. Ми світимось.

Але. Але нас усе ще ставлять в якусь уявну чергу за "новим чоловіком", як ніби ми без нього неповноцінні. Це якась травма? Так. Ми хочемо любові. Ми її заслуговуємо. Бо людина має право любити – незалежно від того, скільки в неї дітей, шрамів, розчарувань. Людині потрібна людина. Це не про слабкість. Це про природу.

І якщо у дівчини є дитина – це не означає, що вона тепер не має права мріяти, бути закоханою, танцювати на кухні від щастя, торкатися, цілувати, відчувати, хотіти... Вона не закінчилась як жінка, бо стала мамою.

Найголовніше – ми нічого не шукаємо. Не бігаємо. Не кидаємося. Не випрошуємо уваги. І обираємо ми, а не нас. Бо в нас вже є відповідальність. Жінка з дитиною – це не про "менше". Це про "набагато більше". Про зрілість. Про життя, яке не на картинці, а в реальності.

І любов у нашому житті – не потреба. Це бонус. Це вибір. Це те, що приходить, бо ми гідні. А не тому, що нам "треба". Ще раз: дівчата з дітьми не потребують. Вони обирають. І діти в нас (в кожної жінки) чудові – від*біться від них!

І так, ми не боїмося кохати. Не тому, що нам хтось потрібен. А тому, що ми дозріли до справжнього. До любові без ігор. Без "треба". Без "терпи". Де дитина – не перешкода, а частина тебе. І якщо люблять тебе – люблять і дитину. Безумовно. І це вже не про "знайти когось". Це про зустріти того, хто не боїться. Хто бачить у дівчині не "жінку з дитиною", а дівчину з серцем і світлом.

PS: Пишіть, кажіть, пліткуйте про МЕНЕ особисто – все, що хочете, нехай ваша душа гуляє і веселиться. Але найстрашніше, що можна зробити, – це всюди приплітати мою дитину, щоб заробити собі клікбейти на статті", – написала Квіткова на своїй сторінці в Instagram.

До слова, нещодавно стало відомо, що півзахисник Динамо Володимир Бражко зустрічається з Дашею Квітковою. Дівчина має сина від шлюбу з відомим телеведучим Нікітою Добриніним.

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