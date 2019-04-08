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"До та після тренування відпрацьовую штрафні удари", – Лєднєв прокоментував свій супергол у ворота Львова

18:28 115 Читать на русском
"До та після тренування відпрацьовую штрафні удари", – Лєднєв прокоментував свій супергол у ворота Львова
Богдан Лєднєв / соцмережі

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв поділився враженнями після перемоги над Львовом у матчі 1/4 фіналу Кубка України (1:0).

 
Богдан Лєднєв 48’
48’ Богдан Лєднєв

"Важкий був матч. Важливо було забити гол, тому що моменти були як біля одних, так і біля інших воріт. Добре, що ми перші забили і витримали тиск.

Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря

Гра була відкрита. Сподіваюся, що вболівальникам було цікаво спостерігати за подіями на полі. Удача була на нашому боці. Дуже приємно в таких поєдинках перемагати.

Я перед тренуванням і після його закінчення залишаюся, б'ю штрафні удари. Коли є практика, то приходять і голи. Перед грою мені сказали, що я буду виконувати всі стандартні положення", – сказав Лєднєв програмі Профутбол.

Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

Теги
Кубок України Львів Львів Львів - Зоря Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв
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