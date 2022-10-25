"Жеребкування могло бути і гіршим, і кращим, але я радий, що з другого кошика нам випала Румунія. Хорватія – не подарунок, а Іспанія вважатиметься фаворитом нашої групи.

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Проте вважаю, що суперники в нас приблизно одного рівня, з усіма можна грати й перемагати. Думаю, нам до снаги посісти перше місце у групі, але це за умови, що нам вдасться показати свій найкращий футбол", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України вперше за 12 років здобула путівку на молодіжний чемпіонат Європи. У фінальній частині Євро-2023 підопічні Руслана Ротаня зіграють у групі B, де її суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

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