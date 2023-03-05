Напередодні Лаціо обіграв Наполі (1:0) у 25-му турі Серії А. Після матчу Саррі запитали, який Наполі кращий – його чи Спаллетті.

Лаціо здобув нелогічну перемогу над Наполі – друга поразка лідера Серії А, майже 8 років очікування "орлів" завершені

"Є багато красунь. Якщо вам подобаються блондинки, то ви не назвете гарну брюнетку, яка проходить повз вас, потворою. Різниця в тому, що цей Наполі виграє Серію А, і я до смерті цьому заздрю.

Спаллетті – феномен. Разом зі спортивним директором у них вистачило сміливості зробити те, чого ніколи не вдавалося раніше", – цитує тренера Tuttomercatoweb.

Мауріціо Саррі очолював Наполі з 2015 до 2018 року. Він жодного разу не зміг виграти Серію з неаполітанцями. Наразі італійський фахівець очолює Лаціо.

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