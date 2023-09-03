Фітнес-тренер Вадим Данильченко, який займається з Владиславом Супрягою, на своїй сторінці в Instagram показав, як відновлюється після травми нападник Динамо.

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"Бігові відрізки середньої інтенсивності, робота з м'ячем. До повернення на поле залишилося небагато", – написав Данильченко у своїй соцмережі. Репост відео на свою сторінку зробив і сам Владислав.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що гравець зможе розпочати тренування на полі не раніше жовтня.

Нагадаємо, востаннє Супряга грав у офіційному матчі за Динамо ще у 2021 році. Оренда у Сампдорію теж вийшла невдалою – лише один вихід на поле. Його контракт з київським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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