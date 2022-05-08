"Те, що відбувається в Україні, – це чистий геноцид. Росіяни вбивають українців, тому що вони українці.

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В Європі не повинні просто спостерігати за цим. Денацифікація – це вбивство всіх людей, які живуть в Україні.

Я взагалі не вірю, що після 9 травня Росія припинить війну. Вона буде тривати до останнього патрона або до останнього подиху Путіна", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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