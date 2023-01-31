Також у конверті містився лист із погрозами. Вболівальники вимагають від Массімо Ферреро якнайшвидшого продажу клубу.

У понеділок, 30 січня, до офісу Сампдорії надіслали конверт, усередині якого містилася куля та лист із погрозами на адресу двох колишніх президентів клубу, Массімо Ферреро та Едоардо Гарроне. Про це інформує Il Secolo XIX.

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Поліція вилучила докази і відкрила розслідування.

Колишній президент клубу Ферреро пішов у відставку в грудні 2021 року після арешту за звинуваченнями у фінансовому шахрайстві. Він, як і раніше, володіє контрольним пакетом акцій клубу, і, за інформацією Gazzetta dello Sport, виступає проти продажу Сампдорії, якщо угода не принесе йому фінансової вигоди.

Більшість уболівальників "блучерк'ятті" звинувачують його попередника Гарроне в тому, що він продав клуб римському бізнесменові 2014 року.

Зараз Сампдорія перебуває у важкій фінансовій ситуації: чистий борг клубу становить понад 150 мільйонів євро. Уболівальники клубу сподіваються, що Сампдорія, якою зараз керує колишній захисник Марко Ланна, незабаром буде продана в надійні руки.

Після 20 турів Серії А Сампдорія посідає 19 місце в турнірній таблиці.

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