"До нього там ставляться несправедливо", – Дешам розкритикував Челсі за невикористання Жиру

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам критично висловився на адресу Челсі та Мауріціо Саррі щодо нападника Олів'є Жиру.

"Жиру продовжує забивати. Його рідше використовують в клубі, але він грає в Лізі Європи і забиває. Присутність такого форварда дуже допомагає команді. І це навіть важливіше, ніж його голи. У збірній він забив 34 м'ячі, це велике число. Жиру приїхав у збірну після важкого періоду в клубі. До нього там ставляться несправедливо.

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Але поки я продовжую ставити його в склад, він наближається до результативності Мішеля Платіні. Коли Жиру знаходиться на полі, він продовжує забивати. Йому не відмовиш у бажанні і свіжості", – цитує Дешама Football London.

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