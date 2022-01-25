– Твоє резюме після матчу? Чи вдалося виконати настанову головного тренера?

– Чесно скажу: другий тайм, напевно, був дещо кращим, виходили з оборони, а в першому десь не вдавалося. Однак це нормально, на те і є такі довгі збори, аби до їх кінця всі були на належному рівні.

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– Як оціниш суперника? Чим він був небезпечним?

– Із цією командою зустрічалися років зо два тому і тоді також зіткнулися з високим пресингом. Я пам'ятаю той матч. Ми перемогли 2:0, по-моєму, здійснивши дві контратаки, а вони пресингували чудово, гра в нас не надто виходила. Дивився, що вони на третьому місці у своєму чемпіонаті та змагаються за друге. Гарна, організована команда.

– Який настрій у Шахтаря? Потроху набуваєте ігрових кондицій?

– Усе демонструють ігри. Звісно, багато тактики, тренування бувають різними. Те, що в тренерів заплановано, вони прагнуть здійснити, а ми зобов'язані виконати. І ми розуміємо, що в іграх буде легше, – сказав Пятов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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