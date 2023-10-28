"Мудрик продемонстрував ознаки гравця, на якого всі чекали протягом останніх декількох тижнів. Я думаю, що зараз він набирає обертів у своїй кар'єрі.

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Можливо, ми можемо пробачити певну непослідовність, яка виникає з переїздом у нову країну до більш конкурентної ліги та потраплянням у клуб, де тиск захмарний, і від вас очікують перемог щотижня.

Думаю, що він продовжує вдосконалюватися, і до кінця сезону ви побачите справжнього Мудрика. Він виглядає так, ніби має розвиватися і йти далі. Я думаю, він знайшов певний імпульс і виглядає щасливішим на полі. Впевнений, це буде ключовим для нього", – цитує Брауна GiveMeSport.

Нагадаємо, Мудрик забив у двох своїх останніх матчах – у ворота Мальти за збірну України та Арсеналу в останньому турі АПЛ. Збільшити гольовий доробок Михайло зможе вже сьогодні, 28 жовтня, у матчі з Брентфордом. Гра на Стемфорд Брідж стартує о 14:30.

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