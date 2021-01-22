Уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена обрав доволі специфічний для іноземців, але такий традиційний для українців, спосіб відновлення.

Поки одні гравці Динамо прогулювалися Дубаєм (Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Олександр Сирота, Владислав Супряга та Олександр Тимчик), Карлос де Пена обрав інший спосіб відновлення після спарингу з солігорським Шахтарем.

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Уругвайський півзахисник показав, як йому на спину ставили банки. "До і після", – підписав світлини вражений Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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