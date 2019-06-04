До Дня захисту дітей УАФ провела "Фестиваль футболу BLOKHIN CUP-2019"

2 червня на полях НТК ім. В. Баннікова з ініціативи президента Української асоціації футболу Андрія Павелка і з нагоди Дня захисту дітей відбулися змагання – спільний проект УАФ та володаря "Золотого м’яча" Олега Блохіна, дитячий футбольний турнір серед команд 2010 року народження "Фестиваль чемпіонів BLOKHIN CUP-2019".

Недільного ранку приміщення Будинку футболу заполонили десятки дітей та їхніх батьків, які із цікавістю розглядали експонати музею УАФ і архівні фото з футбольними зірками, що прикрашають коридори будівлі. У гаморі дітей можна було почути захоплені вигуки та прохання сфотографувати їх на тлі того чи іншого експонату або портрету легенди українського футболу. Згодом маленькі гості перемістилися до конференц-залу УАФ, де незабаром розпочалася церемонія відкриття турніру.

Тут їх вітали володар "Золотого м’яча"-1975 Олег Блохін, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко й віце-президент Дитячо-юнацької футбольної ліги Валерій Золотухін. Загалом там були юні футболісти із 16-ти команд (Дитяча футбольна академія УАФ, ФК "Фаворит", КДЮСШ "Чемпіон", ДЮСШ-21, ФК "Троєщина", ДЮСШ "Дарниця", ФК "Дніпровський Князь", ДЮСШ "Переможець", ФК "Лівобережжя", СК-118 "Всесвіт", ДЮФК "Ніка", СК "Київ", ФК "Восход", СДЮШОР "Зміна-Оболонь", ФА "Бенфіка", СДЮШОР "Оболонь").

"Дуже приємно бачити ваші захоплені очі, непосидющість і щире бажання досягнути найвищих футбольних висот. Саме таким хлопчаком, який мріє про великі футбольні перемоги, колись давно був і я. І моя мрія здійснилася, а це означає, що може здійснитися й ваша, але для цього потрібно багато працювати й вірити в себе!

Щоб допомогти вам у цьому, з ініціативи президента УАФ Андрія Павелка ми спільно організували для вас новий турнір. Саме тут ви можете отримати свій перший змагальний досвід і здобути першу нагороду, яка надихатиме вас на подальшу успішну спортивну кар’єру", – звернувся до маленьких футболістів Олег Блохін. Олег Володимирович завітав до малечі зі своїм "Золотим м’ячем", який, до речі, за його ж словами, чи не вперше представлений широкому загалу, і всі охочі могли цього дня ознайомитися з легендарним трофеєм, зробити фото на згадку й поспілкуватися з його володарем.

Малечі не терпілося вийти на поле й продемонструвати свої навички глядачам – батькам і друзям, які активно її підтримували на трибунах. Попри те, що формат турніру не передбачав традиційного визначення переможця й призерів, адже всі учасники "Фестивалю футболу BLOKHIN CUP-2019" вважаються переможцями, у матчах точилася запекла, але при цьому дружня боротьба. Дуже активними були й уболівальники, які підтримували свої команди. Та врешті поєдинки завершилися, і настав час для вручення заслужених призів, які цього дня отримали всі учасники змагань.

"Я щиро вдячний Українській асоціації футболу за виявлену повагу та можливість долучитися до організації турніру. Символічно, що зараз УАФ об’єднала в одній команді одразу трьох володарів "Золотого м’яча" від України й використовує найкращий досвід заради розвитку вітчизняного футболу. А вам, юні учасники турніру, скажу: любіть футбол, любіть його в собі, а не себе у футболі. Мрійте, грайте, отримуйте задоволення! Можливо, не всі з вас стануть зірковими футболістами, але ви маєте в житті ставити перед собою цілі й досягати їх", – сказав після завершення змагань їхнім учасникам Олег Блохін.

Присутній на церемонії почесний президент благодійного фонду "Розвиток футболу України" Володимир Бандуров зазначив, що проведення таких турнірів є чудовою можливістю для пошуку й розвитку футбольних талантів: "Такі змагання допомагають відкрити нових футбольних зірочок України, які в майбутньому прославлятимуть нашу державу на міжнародній арені. Але зараз для вас найважливіше – рости здоровими й щасливими. Щиро бажаю вам цього".