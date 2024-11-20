Албанські та українські вболівальники висміяли дружбу Росії та Сербії під час очного матчу своїх національних команд у Лізі націй.

Сербам не сподобалося, як під час матчу Албанія – Україна вболівальники обох команд об'єдналися у своїй ненависті проти окупантів, Росії та її друзів із Сербії. Раніше національні команди цих країн зустрілися між собою в товариському матчі – і це на тлі тотальної міжнародної ізоляції РФ.

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"Непристойні вигуки" з боку албанців та українців на адресу Росії та Сербії супроводжувалися плакатом із написом "До біса вас, окупанти!" Згідно з GSP, серби поскаржилися на таку поведінку в УЄФА.

Україна обіграла в Тирані Албанію з рахунком 2:1 і посіла друге місце в групі Ліги націй.

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