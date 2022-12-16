"Нещодавно у Донецьку вийшов "закон" про те, що стадіони Шахтар, Олімпійський, Донбас-Арена, Олімпік та Металург стали надбанням "псевдореспубліки". Те, що я знаю – на базі Олімпіка жили озброєні люди. І вони там дуже довго жили. Від бази всередині нічого не залишилося цілого, там все розбито та розкрадено.

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За полями, звісно, ніхто не доглядає. Певний період ми підтримували наших клубних співробітників, які перебували у Донецьку. Вони стежили за газонами, стежили за стадіоном. Дуже довгий час ми платили їм допомогу, щоб вони могли виживати за тих умов. Підтримували їх 5 років, напевно. А потім люди роз'їхалися, і ми зрозуміли, що нічого хорошого там уже не буде. Тепер на тому місці практично пустир із занедбаними полями та будинками.

Щодо офісу, то його теж зайняли ті самі люди. Забрали все, що лежало погано. Там повний хаос", – резюмував Антонов у інтерв'ю FanDay.

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