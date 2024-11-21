На черзі 2015-й рік. Донецький Шахтар в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумком двох матчів поступився Баварії Пепа Гвардіоли. У Мюнхені німці розтрощили "гірників" з рахунком 7:0. Виїзний матч Ліги Європи проти французького Генгама київське Динамо догравало вдев'ятьох. Розлючений Ярмоленко спеціально вдарив одного з суперників, який продовжував грати, бачачи, що на газоні лежить і корчиться від болю закривавлений Сидорчук. У другій половині зустрічі вилучили й марокканського хавбека Юнеса Беланда. Попри описані труднощі, кияни все одно зуміли пробитися до наступного раунду.

Феєритиме у Лізі Європи Дніпро, а Мирон Маркевич після мінімальної перемоги над Аяксом подарує один з найпам'ятніших мемів в історії українського футболу. У півфіналі ЛЄ Дніпро пройде грізний Наполі, однак у варшавському фіналі зазнає прикрої поразки від Севільї (2:3).

Володимир Кличко зазнав першої поразки за останніх 11 років. У Дюссельдорфі на той час практично абсолютний чемпіон у супертяжах поступився одноголосним рішенням суддів скандальному британцю Тайсону Ф'юрі. Про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Канкава рятує життя Гусєва, гармата Маліновського у Луганську – знакові події 2014 року