Дніпро пропустив фантастичний гол із центра поля в Кубку аматорів

Дніпро, який нині виступає в аматорській лізі через фінансові проблеми, пропустив неймовірний гол у Кубку аматорів проти Вовчанська.

Дніпро у першому півфінальному матчі Кубка аматорів зустрівся на виїзді з Вовчанськом. Підопічні Олександра Поклонського мінімально поступились через гол неймовірної краси.

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Один з гравців дніпрян сфолив у центрі поля, після чого суперник, побачивши, що голкіпер вийшов з воріт, пробив точно в площину.

Матч-відповідь відбудеться 1 травня на Дніпро Арені.

Момент з голом на 29:30.