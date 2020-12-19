Спортивний арбітражний суд у Лозанні став на сторону бразильського клубу.

CAS задовольнив позов Палмейраса щодо переходу Ежідіо з Дніпра.

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Український клуб намагався отримати фінансову компенсацію від свого екс-футболіста за порушення умов контракту. Дніпряни вимагали 1 млн доларів і ФІФА зобов'язав бразильців виплатити цю суму. Палмейрас звернувся в CAS, який прийняв рішення на користь бразильського клубу, повідомляє видання FolhaGo.

Нагадаємо, у складі дніпрян Ежідіо пробув лише 3 місяці, після чого розірвав контракт з клубом через невиплату заробітної плати та приєднався до Палмейраса. Хоча генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко раніше повідомляв, що з футболістом розрахувалися перед розірванням угоди.

До слова, Дніпро припинив існування як професійний клуб, але зберігся як юридична особа.

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