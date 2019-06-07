Дніпро припинить існування – частина гравців перейде в структуру СК Дніпро-1

Дніпро, який нині виступає в аматорському чемпіонаті, скоріш за все остаточно зникне з футбольної карти України.

Дніпро, який в минулому році відзначив 100-річний ювілей, з майже стовідсотковою імовірністю припиняє існування, інформує Footboom.

Одразу п'ять гравців покидають СК Дніпро-1

За інформацією видання, якщо Дніпро зникне з футбольної карти країни, частина гравців перейде до структури СК Дніпро-1, а іншим виконавцям буде надано статус вільних агентів.

Невідомою при цьому залишається доля тренерів, які працювали з командою – Олександра Поклонського, Володимира Багмута, Володимира Геращенка, Сергія Назаренка та Миколи Медина.

Сезон-2018/19 команда Олександра Поклонського провела в аматорському чемпіонаті, і посіла 5-е місце, набравши 33 очка в 22-х іграх.

Дніпро, який ми втратили