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Дніпро припинить існування – частина гравців перейде в структуру СК Дніпро-1

06:00 1706 Читать на русском
Дніпро припинить існування – частина гравців перейде в структуру СК Дніпро-1
Гравці ФК Дніпро / Асоціація аматорського футболу України

Дніпро, який нині виступає в аматорському чемпіонаті, скоріш за все остаточно зникне з футбольної карти України.

Дніпро, який в минулому році відзначив 100-річний ювілей, з майже стовідсотковою імовірністю припиняє існування, інформує Footboom.

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За інформацією видання, якщо Дніпро зникне з футбольної карти країни, частина гравців перейде до структури СК Дніпро-1, а іншим виконавцям буде надано статус вільних агентів.

Невідомою при цьому залишається доля тренерів, які працювали з командою – Олександра Поклонського, Володимира Багмута, Володимира Геращенка, Сергія Назаренка та Миколи Медина.

Сезон-2018/19 команда Олександра Поклонського провела в аматорському чемпіонаті, і посіла 5-е місце, набравши 33 очка в 22-х іграх.

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Теги
Друга ліга Чемпіонат України серед аматорів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дніпро Дніпро
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