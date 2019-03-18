Дніпро досі винен Безусу зарплату за 11 місяців

Колишній півзахисник Дніпра, а нині гравець бельгійського Гента Роман Безус розповів про заборгованість по зарплаті, яку його екс-клуб досі не погасив.

"Повинні за 11 місяців без урахування бонусів. Якщо округлити, то це приблизно один мільйон доларів", – сказав Безус в ефірі програми "Великий футбол".

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Нагадаємо, Роман виступав за Дніпро із 2014 по 2016 рік і ставав разом із клубом фіналістом Ліги Європи-2015.

До слова, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав Безуса на перші матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу, які відбудуться 22 та 25 березня відповідно.

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