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Дніпро дебютував в аматорській лізі з поразки Мотору Чанцева, Назаренко зробив асист

14:15 439 Читать на русском
Дніпро дебютував в аматорській лізі з поразки Мотору Чанцева, Назаренко зробив асист
Дніпро – Мотор 1:2 / фото ФК Дніпро

Легендарний півзахисник Дніпра Сергій Назаренко у своєму дебютному матчі після повернення віддав гольову передачу.

Колишній півзахисник збірної України Сергій Назаренко вийшов на 36-й хвилині матчу любительського чемпіонату України, в якому Дніпро приймав вдома Мотор Анатолія Чанцева.

Вже на початку другого тайму 38-річний Назаренко звільнився від опіки та віддав передачу на Шинкаренка, який точно пробив у кут воріт Мотора.

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В підсумку матч закінчився перемогою Мотора з рахунком 2:1.

До слова, Назаренко в минулому році увійшов до складу тренерського штабу Дніпра, втім Сергій нещодавно потрапив до заявки "дніпрян" на чемпіонат України серед аматорів.

За Дніпро Назаренко грав з 1999 року, провів 271 матч та забив 54 голи.

Теги
Сергій Назаренко Сергій Назаренко Дніпро Дніпро Чемпіонат України серед аматорів
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