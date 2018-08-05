Дніпро дебютував в аматорській лізі з поразки Мотору Чанцева, Назаренко зробив асист

Легендарний півзахисник Дніпра Сергій Назаренко у своєму дебютному матчі після повернення віддав гольову передачу.

Колишній півзахисник збірної України Сергій Назаренко вийшов на 36-й хвилині матчу любительського чемпіонату України, в якому Дніпро приймав вдома Мотор Анатолія Чанцева.

Вже на початку другого тайму 38-річний Назаренко звільнився від опіки та віддав передачу на Шинкаренка, який точно пробив у кут воріт Мотора.

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В підсумку матч закінчився перемогою Мотора з рахунком 2:1.

До слова, Назаренко в минулому році увійшов до складу тренерського штабу Дніпра, втім Сергій нещодавно потрапив до заявки "дніпрян" на чемпіонат України серед аматорів.

За Дніпро Назаренко грав з 1999 року, провів 271 матч та забив 54 голи.