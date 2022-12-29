Футболісти ФК Дніпро Черкаси та увесь тренерський штаб написали заяви про відхід з клубу, повідомляє Meta-ratings.

Карпати визначились зі спарингами на першому зборі

Черкаський клуб не припиняє своє існування і в лютому планує розпочати підготовку до другої половини сезону. Гравці та тренери, які не знайдуть собі нове місце роботи зможуть повернутись до Дніпра. Збори відбуватимуться у Черкасах.

Після 18-ти турів Другої ліги Дніпро Черкаси розташувався на 11-й сходинці групи А.

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