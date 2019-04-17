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 СК Дніпро-1 – Шахтар: стартові склади на матч 1/2 Кубка України, дебют у команді Фонсеки

17:41 58
 СК Дніпро-1 – Шахтар: стартові склади на матч 1/2 Кубка України, дебют у команді Фонсеки
СК Дніпро-1 – Шахтар 17 квітня 2019: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України 2018/19 – дивіться відео

СК Дніпро-1 приймає донецький Шахтар у півфіналі Кубка України 2018/19. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Найкраща команда Першої ліги проти лідера УПЛ. Хто кого? Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 18:30 за київським часом. Цікаво, що минулоріч команда Михайленка зупинилася за крок до фіналу. СК Дніпро-1 тоді розгромив інший наш гранд – Динамо (1:4). Шахтар же у фіналі здолав опір киян. Команда Фонсеки у нинішньому чвертьфіналі пройшла динамівців лише в серії пенальті. Дніпряни дотиснули Ворсклу (2:0).

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс і прогноз на матч 1/2 фіналу Кубка України

Відзначимо, що у стартовому складі донецького клубу дебютує 18-річний центральний півзахисник Маркос Антоніо, який до того лише виходив на заміну в матчі УПЛ проти Карпат.

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Антоніо, Степаненко – Тете, Тайсон, Соломон – Кайоде

Запасні: Шевченко, Хочолава, Бондар, Дентінью, Патрік, Нем, Фернандо Педро

СК Дніпро-1 – Шахтар: стартові склади на матч 1/2 Кубка України

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