Де дивитися матч Дніпро-1 – Динамо онлайн? Гру в прямому ефірі показують канал "УНІАН", а також FootballHub на YouTube. Спроба реваншу за поразку киян 1:3 на цьому ж полі. Тільки цього разу автор тодішнього хет-трику Супряга поміняв команди. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Йовічевіча набрала гарну ходу. За останні 3 тури в УПЛ лише нинішні суперники набрали по 7 очок, причому дніпряни навіть з кращою різницею. Відзначимо, що Луческу змушений випускати в основі 18-річного дебютанта Нещерета, адже двоє головних воротарів (Бущан та Бойко) захворіли на коронавірус.

СК Дніпро-1 – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

СК Дніпро-1: Сарнавський – Тейлор, Логінов, Адамюк, Цуріков – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Ді Франко – Довбик

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Вербіч – Супряга