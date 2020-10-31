СК Дніпро-1 – Динамо: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – 18-річний дебютант, оригінальний дует від Луческу
СК Дніпро-1 приймає Динамо у 8 турі чемпіонату України 2020/21. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Де дивитися матч Дніпро-1 – Динамо онлайн? Гру в прямому ефірі показують канал "УНІАН", а також FootballHub на YouTube. Спроба реваншу за поразку киян 1:3 на цьому ж полі. Тільки цього разу автор тодішнього хет-трику Супряга поміняв команди. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Йовічевіча набрала гарну ходу. За останні 3 тури в УПЛ лише нинішні суперники набрали по 7 очок, причому дніпряни навіть з кращою різницею. Відзначимо, що Луческу змушений випускати в основі 18-річного дебютанта Нещерета, адже двоє головних воротарів (Бущан та Бойко) захворіли на коронавірус.
СК Дніпро-1 – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ
СК Дніпро-1: Сарнавський – Тейлор, Логінов, Адамюк, Цуріков – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Ді Франко – Довбик
Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Вербіч – Супряга