Мадриці могли б звернути увагу на Гіоргі Мамардашвілі, якщо його кризова Валенсія не втримається в еліті, інформує Defensa Central.

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"Грузинський голкіпер був би одним з варіантів для "вершкових", оскільки дні Андрія Луніна в Реалі добігають кінця. Українець хоче регулярно виходити на поле і шукає клуб, де йому гарантують основу", – пише видання.

Transfermarkt оцінює Мамардашвілі у 25 млн євро, його контракт розрахований до 2027 року. У нинішньому сезоні грузин провів 32 матчі, 7 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 38 м'ячів. Лунін на півтора року старший (24 проти 22), але його цінник складає скромні 5 млн. Українець може похизуватися такаими цифрами в кампанії – 11 матчів, 4 "сухих" і 9 пропущених ударів.

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