Дмитрулін: Думаю, у матчі Динамо – Славія ми не побачимо багато голів

Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін поділився очікуваннями від матчу Динамо – Славія.

"Бачив першу гру Динамо зі Славією у Празі, звісно, хотілося б, щоб команда виграла, але хлопці трохи не дотерпіли, тому від останньої хвилини залишився невеликий неприємний осад, все-таки, мали летіти до Києва із перемогою.

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Але, у цілому, результат нормальний, зокрема, забитий на виїзді м’яч. А гра команди, дозволяє вірити у те, що у підсумку, Славію ми пройдемо.

Не знаю, що саме тренери приготують на майбутню гру, але не думаю, що Славія піде вперед. Скоріше за все, буде така ж обережна гра з обох сторін. Не схоже на те, що ми побачимо багато забитих м’ячів", – цитує Дмитруліна прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві, 14 серпня. Початок матчу о 19:30.

Перша зустріч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо завершилась з рахунком 1:1.

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