Дмитро Кравченко повернувся у загальну групу Ворскли – він не грав з жовтня 2018 року

Півзахисник Ворскли Дмитро Кравченко вперше з минулого року займався у загальній групі Ворскли.

Ворскла вперше майже за рік може розраховувати на хавбека Дмитра Кравченка. Як повідомляє Футбол NEWS, гравець повернувся у загальну групу.

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Кравченко не виходив на поле в офіційних матчах з жовтня 2018 року, а в листопаді був прооперований. Цього літа 24-річний футболіст поїхав з командою на збори, але там знову травмувався.

У 7 турі УПЛ Ворскла зіграє на виїзді проти Карпат. Матч відбудеться 14 вересня о 17:00.

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