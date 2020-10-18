"Нехай це і прозвучить голосно, але чому б Україні в останніх двох матчах не поборотися за щось більше, ніж право залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй? Вважаю, що для команди Шевченка не буде дивом посісти перше місце у групі. Мало хто вірив у перемогу над іспанцями, а цей виграш дає привід для оптимізму.

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Незважаючи на суперників, і, часом, негативний результат, збірна України видала свій максимум. Будемо сподіватися, що до листопадових матчів всі футболісти опиняться в строю, і національна команда буде виглядати ще краще, ніж, наприклад, в поєдинку з іспанцями. Так що чекаємо приємних сюрпризів", – сказав Назаренко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Україна після 4-х турів посідає у турнірній таблиці групи А4 Ліги націй третю сходинку, набравши однакову кількість очок з німцями. Лідирує у квартеті Іспанія, замикають четвірку швейцарці.

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