"Для збереження Аллах'яра треба витратити річний бюджет Зорі": Скрипник готовий до втрати зірки, яку сватають у Шахтар
Наставник Зорі Віктор Скрипник не впевнений, що форвард Аллах'яр Сайядманеш продовжить свої виступи у складі луганців.
"Я цього дуже хочу, але вирішують інші люди. Слово за Фенербахче. Для збереження Аллах'яра потрібно витратити річний бюджет клубу. Ми знали, на що йшли, коли взяли його на півтора року в оренду. Ніхто не очікував, що він так розіграється. Зараз я тільки читаю про інтерес до нього з боку інших клубів. І до збірної його не просто так викликають. Це тільки комплімент йому та Зорі, де він прогресує. Отже, ми добре розвиваємо молодь.
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Перспективи Сайядманеша у Шахтарі? Це потрібно питати тренера, який його оцінює у розрізі своєї команди. У нього неординарна техніка, і він може бути ще кращим", – сказав Скрипник в інтерв'ю BurBuzz.
Нагадаємо, оренда іранця з Фенербахче розрахована лише до кінця цього року, а сума викупу нібито складає 3,5 млн євро. У поточному сезоні Аллах'яр провів за Зорю 22 матчі, в яких оформив 8 голів та 4 асисти.
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