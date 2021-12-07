"Я цього дуже хочу, але вирішують інші люди. Слово за Фенербахче. Для збереження Аллах'яра потрібно витратити річний бюджет клубу. Ми знали, на що йшли, коли взяли його на півтора року в оренду. Ніхто не очікував, що він так розіграється. Зараз я тільки читаю про інтерес до нього з боку інших клубів. І до збірної його не просто так викликають. Це тільки комплімент йому та Зорі, де він прогресує. Отже, ми добре розвиваємо молодь.

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Перспективи Сайядманеша у Шахтарі? Це потрібно питати тренера, який його оцінює у розрізі своєї команди. У нього неординарна техніка, і він може бути ще кращим", – сказав Скрипник в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, оренда іранця з Фенербахче розрахована лише до кінця цього року, а сума викупу нібито складає 3,5 млн євро. У поточному сезоні Аллах'яр провів за Зорю 22 матчі, в яких оформив 8 голів та 4 асисти.

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