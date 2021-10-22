"Загалом я в захваті від виступу і результату, тому що це чергова перемога в Європі для нас. Ми виконуємо хорошу роботу, і гравці знають це.

Продовження ідеальної ходи Ярмоленка і компанії у відеоогляді матчу Вест Хем – Генк – 3:0

Ми намагаємося розподілити ігровий час для всіх. Я повинен сказати, що всі гравці виступили дуже добре. Ми не сидимо, склавши руки, і не намагаємося грати так, як в АПЛ. Тут ми не знаємо гравців, деякі команди, поведінку суддів, тому Ліга Європи вимагає особливої реакції. Це непросто, але наші гравці це прийняли. У нас є гравці, які мають великий досвід в Європі – чеські хлопці і Ярмоленко вже грали в європейських змаганнях. Для них немає нічого дивного, але загалом для команди цей турнір є відносно незвичним", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Додамо, що Ярмоленко отримав 175 хвилин на груповому етапі ЛЄ, однак результативними діями поки не відзначався.

Ярмоленко допоміг Вест Хему розгромити Генк і відірватися від конкурентів у Лізі Європи з ідеальними показниками