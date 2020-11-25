Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Мірча Луческу зазнав найбільшої поразки в статусі тренера "біло-синіх". Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

"З таким складом Барселони можна було зіграти внічию, але відчувалась різниця у класі в усьому – тактична побудова, настрій команди, володіння м'ячем, техніка. На полі були дві різні команди. В цьому матчі взяли участь гравці, які були вмотивовані, хотіли себе проявити. Тому й такий результат. В першій грі основний склад Барселони більше ходив по полю, ніж грав.

Барселона показала нашим дитячим і юнацьким тренерам основу основ футболу – роботу з м'ячем. Коли він відскакує від гравця на три метри – про що можна говорити. Потрібно з того й починати і по-іншому готувати гравців. Дуже кидається в очі різниця. В суперника м'яч, буквально, "прилипає" до ніг.

На жаль, в футбол грають 90 хвилин... Якби грали 45 – то це пригодилося б. Тим не менше, у Динамо були моменти і їх потрібно було реалізовувати. Барселона сильніша навіть другим складом. Можливо, кияни й не заслуговували на такий розгромний рахунок.

Як і говорилося спочатку, все вирішать матчі з Ференцварошем. Динамо потрібно вигравати в угорського клубу і виходити в єврокубки. Молодь киян отримала серйозний досвід у матчах Ліги чемпіонів. Можна сказати, що у Динамо є хороший кістяк з молодих гравців, але для виступів у Лізі Європи команду потрібно доукомплектовувати", – цитує Маркевича 1927.kiev.ua.

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