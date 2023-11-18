Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився очікуваннями від вирішального поєдинку з Італією у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

"Це останній матч групового етапу. Ми чітко розуміємо, що для виходу на чемпіонат Європи ми повинні зробити подвиг. Ми зробимо все, щоб так і сталося. Для нас і для нашої країни. В часи, в які ми живемо, участь у чемпіонаті Європи матиме дуже важливе значення.

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Це чудовий турнір, і ми хочемо на ньому зіграти. Наші люди страждають місяцями, ми хочемо подарувати українцям декілька щасливих моментів.

Два місяці тому вже був такий матч. Італія грала вдома, на Сан-Сіро – величезному стадіоні з 60 000 уболівальників. Тоді ми зіткнулися з труднощами. Це стало для нас уроком. Зараз у нас є останній шанс, і ми хочемо перемогти, ми хочемо вийти на чемпіонат Європи.

Збірна Італії відчуває більший тиск, тому що вони представляють велику країну, націю, яка зазвичай грає на таких великих турнірах. Це чинний чемпіон Європи. Але ми чудово знаємо, наскільки важлива ця кваліфікація для нашої нації та нашого народу. Ми хочемо зробити українців щасливими, щоб вони пишалися нами", – цитує Циганкова La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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