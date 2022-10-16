"Для таких невдах, як Рома": директор Лаціо розкритикував 2 євротурніри, хоч "орли" грають в одному з них
Спортивний директор "орлів" Іглі Таре висловився перед студентами одного з римських університетів про доцільність проведення Ліги Європи та Ліги конференцій.
"Футбол сьогодні складається з таких фальшивих змагань, як Ліга конференцій (змагань для таких невдах, як Рома) або Ліга Європи, які не мають реальної цінності для тих доходів, які вони приносять.
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У нас немає достатньо часу, щоб добре готуватися від гри до гри. Все це негуманно. Футбол рухається в неправильному напрямку. Для клубів дуже важливо мати довгострокові проєкти і сильний менеджмент, який ними керує", – цитує Таре OneFootball.
Лаціо у поточному сезоні виступає у Лізі Європі. Після 4 турів римляни мають 5 залікових балів, як і Фейєнорд, Мітьюлланд і Штурм з їхнього квартету.
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