"Футбол сьогодні складається з таких фальшивих змагань, як Ліга конференцій (змагань для таких невдах, як Рома) або Ліга Європи, які не мають реальної цінності для тих доходів, які вони приносять.

У нас немає достатньо часу, щоб добре готуватися від гри до гри. Все це негуманно. Футбол рухається в неправильному напрямку. Для клубів дуже важливо мати довгострокові проєкти і сильний менеджмент, який ними керує", – цитує Таре OneFootball.

Лаціо у поточному сезоні виступає у Лізі Європі. Після 4 турів римляни мають 5 залікових балів, як і Фейєнорд, Мітьюлланд і Штурм з їхнього квартету.

ПСВ розбив Цюріх із В'юнником, Штурм врятував нічию з Лаціо, Уніон на останній хвилині видряпав перемогу у Мальме