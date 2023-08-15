Головний тренер Олександрії Руслан Ротань, який свого часу виступав за празький клуб, поділився очікуваннями від повторної дуелі своєї екс-команди з підопічними Олександра Кучера.

"Славія зіграла у свою гру. Вони завжди дуже добре грають у себе вдома, плюс допомагає підтримка вболівальників.

Ротань відреагував на чутки про можливість замінити Кучера в СК Дніпро-1

Вони нахабні, агресивні, добре пресингують, проте хочу попередити, що це зовсім інша команда, коли вона грає на виїзді. Тому у СК Дніпро-1 є шанс. Для них нічого не втрачено. Потрібно вірити в перемогу. Якщо вони добре налаштуються, можна все виправити", – сказав Ротань у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, у першому матчі дніпряни пропустили три сухих голи, попри майже весь там Славії у меншості.

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