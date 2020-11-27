"Я думаю, що якщо передбачено 4, а йому дали 3 матчі дискваліфікації, то це нормально. У будь-якому разі для Сидорчука це буде хороша наука. Не думаю, що він навмисно хотів завдати травму. Інша справа, що є футболісти, які зловживають грубими фолами. А Сидорчук жорсткий футболіст, він не завжди встигає.

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Тому я не думаю, що це було спеціально зроблено, він просто не встиг. Корнієнко швидше прокинув м'яч, тому виникла така ситуація. Віктор хороший гравець. Думаю, що у нього має все вийти і буде шанс повернутися в збірну. З іншого боку, Сидорчук правильно зробив, що перепросив. Це ще раз доводить, що він не робив цього навмисно. Це футбол. В майбутньому йому треба бути обережнішим", – пояснив Маркевич в коментарі Meta-ratings.

Додамо, що Сидорчук вже встиг відбути один матч покарання – 10 тур, в якому Динамо перемогло Інгулець (2:0). Попереду у киян поєдинки з Ворсклою та Маріуполем.

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