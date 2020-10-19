"Президента клубу знаю давно, він порядна людина, яка любить футбол. За командою постійно спостерігав. Мій син грав тут. Коли тренував молодіжну збірну, часто тренувалися на полях Оболоні. Багато що пов'язує.

Яковенко офіційно очолив Оболонь

Зараз у клубу з'явилися проблеми. Президент подзвонив, я погодився. Я не аналітик, а тренер. Мені потрібно виконувати своє завдання, для цього я сюди прийшов. Для початку ми будемо вигравати в кожній грі, все будемо для цього робити. А далі буде видно", – цитує Павла Яковенка сайт ТК Футбол.

Зауважимо, що нещодавно Яковенко очолив першолігову Оболонь, яка невдало розпочала сезон. У його тренерський штаб увійшли Геннадій Литовченко та Валерій Іващенко, тренером воротарів став Геннадій Тарасюк.

Оболонь після 7-ми турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 15-ту сходинку, набравши 4 очки. До слова, у столичної команди є дві гри в запасі.

Перша ліга: Волинь та Металіст 1925 поділили очки, Чорноморець вигриз перемогу над Кременем і став одноосібним лідером